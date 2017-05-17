القوات العراقية تسيطر بالكامل على حي الرفاعي في الموصل

أعلنت قوات مكافحة الارهاب العراقية مساء الأربعاء سيطرتها على حي الرفاعي في الساحل الأيمن بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وتواصل #القوات_العراقية تقدمها شمال غرب الموصل ومعها وحدات خاصة لتدمير مفخخات #داعش عن بعد فيما التنظيم يسحب جل مقاتليه إلى وسط المدينة القديمة.

في المقابل، انحصرت ردات فعل التنظيم على القوات العراقية بتفجير سيارات مفخخة داخل حيي #العريبي و #الرفاعي، قتل وجرح خلالها جنودا عراقيين لكن المدنيين لم يصابوا بأذى، وفقا لقوات مكافحة الإرهاب.

وانقسمت وحدات تلك القوات إلى رتل شرقي أحكم سيطرة كاملة على حي الرفاعي ورتل غربي أجهز على المتطرفين في حي الربيع، ليبقى أمام جهاز مكافحة الإرهاب حيّان فقط هما الورشان والنجار لعزل المدينة القديمة.

وأشار قادة الجهاز إلى أن قوة خاصة انتشرت على مداخل الأحياء ودمرت سيارات مفخخة عن بعد حاول التنظيم من خلالها استهداف #المدنيين.

أما قوات الجيش والرد السريع فتفيد المصادر من هناك أنها قد تحتاج إلى 48 ساعة لحسم السيطرة على حيي 17 تموز والاقتصاديين حيث تدور مواجهات عنيفة استخدم التنظيم فيها عددا من الانتحاريين.