تخوف أممي من فرار 200 ألف من الموصل القديمة

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين قد يفرون من الموصل مع اشتداد القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في المدينة.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان "مع اشتداد العمليات العسكرية واقترابها من منطقة المدينة القديمة في الموصل نتوقع فرار ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين".

يذكر أن #القوات_العراقية تواصل تقدمها شمال غرب الموصل، في حين عمد داعش إلى نقل معظم مقاتليه إلى وسط المدينة القديمة.

ونقل قائد الشرطة الاتحادية مساء الأربعاء، عن شهود عيان في الأحياء التي يسيطر عليها #داعش وسط مدينة #الموصل القديمة قولهم إن المتطرفين نشروا قنابل ومتفجرات قرب المداخل الرئيسية وسط الأحياء والأزقة لمنع المدنيين من الهروب خلال تقدم #القوات_العراقية.

يشار إلى أن معركة تحرير المدينة كانت قد بدأت قبل سبعة أشهر، وتم تحرير الجزء الشرقي أولا، والآن يتم تمشيط الجزء الغربي الذي تبقى منه القليل، لا سيما وأن مسؤولين عراقيين كانوا أكدوا أن القوات العراقية باتت تسيطر على 90% من الموصل.

وأدت العمليات إلى نزوح حوالي نصف مليون شخص فيما لا يزال هناك ربع مليون يعتقد بأنهم محاصرون داخل المدينة.