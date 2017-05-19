الموصل.. القوات العراقية تحرر حي الورشان بالكامل

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبدالأمير رشيد يارالله، الجمعة، أن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الورشان في الساحل الأيمن للموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، بحسب ما أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي.

والخميس أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أنها تسيطر على 261 كيلومتراً من الساحل الأيمن لمدينة #الموصل، مشيرة إلى أن #داعش لجأ إلى إحراق شبكات المجاري في حي 17 تموز بالنفط الأسود، وذلك لمنع الطائرات المسيرة من استهداف عناصره المنسحبين نحو المدينة القديمة.

ووفقاً لقائد الشرطة الاتحادية الفريق، رائد شاكر جودت، فإن وحدات الشرطة فتحت ممرات آمنة لإجلاء العوائل من مناطق الاقتصاديين والسابع عشر من تموز ونقلهم إلى مخيمات النازحين.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أعلنت مساء الأربعاء سيطرتها على حي الرفاعي في الساحل الأيمن بالكامل.

وتواصل #القوات_العراقية تقدمها شمال غربي الموصل، ومعها وحدات خاصة لتدمير مفخخات #داعش التي نشرها التنظيم عند مداخل الموصل القديمة بغية عرقلة تقدم القوات العراقية.