العبادي: لم نحارب الديكتاتورية لتحكمنا العصابات

شنَّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هجوماً على #الميليشيات المسلحة، منتقداً الانتهاكات التي ترتكبها. واتهم العبادي عصابات لم يسمها بأنها تريد خطف #العراق، وبأنها تحتال على الشعب "بحجة الدفاع عن المذهب، حسب قوله.

وجدد العبادي انتقاداته المبطنة لبعض العناصر المنضوية تحت مظلة #الحشد_الشعبي، قائلاً: "لن نسمح لمن يريد إضعاف الدولة والمجتمع، ويقوم بالخطف لمجرد أن تخالفه الرأي".

وتساءل #العبادي: "هل إن قتال أبطالنا ومحاربة الديكتاتورية من أجل أن تحكمنا عصابات؟".

وكان العبادي قال قبل أيام، في إشارة إلى بعض الفصائل المسلحة، إن عناصرها "يخطفون الناس ويريدون المشاركة في الانتخابات".