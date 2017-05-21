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العبادي: لم نحارب الديكتاتورية لتحكمنا العصابات

المصدر: دبي – قناة العربية
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شنَّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هجوماً على #الميليشيات المسلحة، منتقداً الانتهاكات التي ترتكبها. واتهم العبادي عصابات لم يسمها بأنها تريد خطف #العراق، وبأنها تحتال على الشعب "بحجة الدفاع عن المذهب، حسب قوله.

وجدد العبادي انتقاداته المبطنة لبعض العناصر المنضوية تحت مظلة #الحشد_الشعبي، قائلاً: "لن نسمح لمن يريد إضعاف الدولة والمجتمع، ويقوم بالخطف لمجرد أن تخالفه الرأي".

وتساءل #العبادي: "هل إن قتال أبطالنا ومحاربة الديكتاتورية من أجل أن تحكمنا عصابات؟".

وكان العبادي قال قبل أيام، في إشارة إلى بعض الفصائل المسلحة، إن عناصرها "يخطفون الناس ويريدون المشاركة في الانتخابات".

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