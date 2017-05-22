القوات العراقية تشن عمليات تفتيش عن جيوب داعش بالأنبار

أعلنت #القوات_المشتركة العراقية بدء عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة #الأنبار تهدف إلى تفتيش المناطق التي يُعتقد أنها تضم جيوبا لتنظيم #داعش.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي اطلعت علية قناة "العربية" أن المناطق التي شملتها العمليات العسكرية هي #منطقة_النباعي و #بني_زيد و #منطقة_الكسارات في شرق الأنبار والقريبة من حزام العاصمة #بغداد الغربي، ومناطق #ثميل و #وادي_القذف جنوب الطريق الدولي الرابط بغداد وعمّان ودمشق، والمار من غرب محافظة الأنبار عند الكيلو 160.

وأيضا شمل التفتيش مناطق شرق #بحيرة_القادسية بالقرب من قضاء #حديثة التي تسيطر عليها #القوات_العراقية وأبناء العشائر، بالقرب من مناطق جنوب قضاء #عانة.

وأشارت الخلية في بيانها إلى أن تفاصيل ونتائج العملية العسكرية في المناطق المذكورة ستعلن لاحقا.

يذكر أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر #العبادي كان أمر القوات العراقية المشتركة بملاحقة جيوب تنظيم داعش في المناطق الصحراوية والتي تنطلق منها هجمات المتطرفين مستهدفةً مقرات القوات العراقية تارة على الطريق الدولي بين العراق والأردن وسوريا، وتارة أخرى على المخافر الحدودية العراقية فضلا عن الهجمات الانتحارية للمتطرفين التي استهدفت مؤخرا العاصمة العراقية.