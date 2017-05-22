القوات العراقية تمهد لاقتحام آخر معاقل داعش بغرب الموصل

شرعت #الشرطة_الاتحادية العراقية بقصف أهداف منتخبة لتنظيم #داعش في #المدينة_القديمة #غرب_الموصل تمهيدا لاقتحامها واستعادتها من التنظيم، وهي آخر معاقل المتطرفين بالإضافة إلى #حي_الزنجيلي في غرب المدينة، وذلك عبر المدفعية الثقيلة وصواريخ "الغراد". يأتي هذا بعد استعادة #القوات_العراقية لحي 17 تموز الاستراتيجي من داعش بالكامل.

وأظهرت صورا وزعتها الشرطة الاتحادية إشراف قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت على إطلاق تلك المقذوفات والصواريخ. كما وأظهر صورا جوية سقوط تلك المقذوفات والصواريخ على مواقع المتطرفين وسط الأحياء السكنية في #الموصل.

وفي سياق متصل، فككت الكتيبة الهندسية للقوات العراقية 7 سيارات مدرعة مفخخة تعود لداعش، وقد ضبطتها القوات العراقية في حي 17 تموز المحرر.

على الصعيد الإنساني، سلّم قائد الشرطة الاتحادية فتاتين ايزيديتين إلى ذويهما وذلك بعد تحريرهما من قبضة داعش بغرب الموصل.

كما أجلت القوات العراقية عشرات الأسر من #حي_17_تموز المحرر مؤخرا من داعش، واكتشفت تلك القوات "مضافة" لداعش تضم أسلحة مختلفة وذخائر للتنظيم المتطرف.