القوات العراقية تستعيد مواقع جديدة في الموصل

أعلنت مصادر عسكرية عراقية استعادة حي النجار والجسر الثالث وفندق الموصل شمال شرق المدينة القديمة من تنظيم "داعش" بعد معارك عنيفة تكبد خلالها المتطرفون خسائر كبيرة.

وباتت القوات العراقية، بحسب المصادر، ترابط على مداخل حيي الشفاء والزنجيلي الشمالية تمهيداً لاقتحامهما خلال 24 ساعة، وعزل المدينة القديمة بشكل كامل، بينما جمعت قيادة عمليات نينوى القادة الميدانيين في الموصل لإطلاعهم على خطط المعارك الجديدة لاستعادة ما تبقى من أحياء يسيطر عليها التنظيم في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، تمتد بين باب سنجار شمال المدينة القديمة، وتنتهي عند حي الفاروق المجاور لجامع النوري.

من جهتها، قصفت الشرطة الاتحادية مواقع تابعة لتنظيم #داعش في المدينة القديمة غرب الموصل تمهيداً لاقتحامها، وذلك بعد استعادة #القوات_العراقية حي 17 تموز الاستراتيجي بشكل كامل.

وتمت عملية الهجوم بواسطة المدفعية الثقيلة وصواريخ الغراد.

وفي سياق متصل، فككت الكتيبة الهندسية سبع سيارات ملغمة تابعة لـ"داعش".