الموصل.. جسر عائم والجيش يستعد لهجوم كبير

شيد مهندسون عسكريون عراقيون جسراً عائماً جديداً، عبر #نهر_دجلة اليوم الثلاثاء، ليصل بين شطري المدينة، من أجل تسهيل #نشر_القوات قبل هجوم أخير بهدف طرد #تنظيم_داعش.

وقصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين جانبي المدينة، التي يقطعها نهر دجلة بهدف عرقلة تحركات المتشددين في المراحل الأولى من الحملة لاستعادة الموصل العام الماضي.

وبعد مرور 7 أشهر تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم من كل المدينة باستثناء جيب في #الشطر_الغربي، يتضمن المدينة القديمة حيث من المتوقع أن يخوض المتشددون قتالهم الأخير.

ومن المتوقع أن تكون #المدينة_القديمة أكثر ساحات القتال تعقيداً في معركة الموصل حتى الآن.

وقال العقيد هيثم الطائي إن #الجسر_العائم مهم لنشر تعزيزات في الشطر الغربي بسرعة، من أجل حشد القوات بشكل مناسب لاجتياح المدينة القديمة في وقت قريب.

وذكر أن الجسر في منطقة حاوي الكنيسة سيوفر على المدنيين الهاربين مشقة القيام برحلة طويلة إلى أقرب نقطة عبور على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب الموصل.

وأفادت #الأمم_المتحدة الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين ربما ينزحون، فيما تتوغل القوات العراقية لاستعادة ما تبقى من المدينة.

ويحتجز المتشددون فعلياً مئات الآلاف من المدنيين رهائن، ويتخذون منهم دروعاً بشرية لإبطاء تقدم القوات.