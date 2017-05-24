عملية عسكرية جديدة في الأنبار.. ومقتل 3 قيادات لداعش

تمكنت القوات الجوية العراقية، الثلاثاء، من قتل 3 قيادات في تنظيم #داعش، عبر ضربة جوية نفذتها طائرات الـ F16.في منطقة #القائم الحدودية.

كما استطاعت تدمير مستودع للأسلحة والعتاد و3 مقرات تستخدم لعقد الاجتماعات لقيادات داعش.

وتمثل مناطق #النباعي ومنطقة #بني_زيد والكسارات والمناطق المحيطة بها الهدف الجديد للقوات الأمنية العراقية في العملية العسكرية التي تشهدها محافظة #الأنبار، كبرى المحافظات العراقية.

أما الهدف من العملية فتفتيش وتطهير هذه المناطق، التي تقع شرق الأنبار وبالقرب من العاصمة #بغداد، من جيوب #داعش بعد تعرض العاصمة لهجماتٍ انتحارية.

وتدور تلك العملية العسكرية على 3 محاور في المحافظة، ومن خلال الإسناد الجوي لطيران #الجيش_العراقي و #التحالف_الدولي، الذي دمر أكثر من مقر للتنظيم المتطرف بالقرب من #الحدود_العراقية_السورية.