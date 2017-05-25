العراق.. داعش يختطف 3 آلاف مدني من غرب نينوى

اختطف تنظيم #داعش 3 آلاف مدني من قرى ارفيع، النوفلي، قبة الوهبي، خراب بازار، غرب محافظة #نينوى، واصطحبهم معه إلى الحدود العراقية - السورية، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، عبدالرحيم الشمري، قد كشف عن قيام التنظيم بإعدام 232 مدنياً في محافظة نينوى في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقال الشمري في بيان نقله المكتب الإعلامي إن "عصابات داعش الإرهابية مازالت تُمارس لغة الإجرام والوحشية بحق المدنيين في محافظة نينوى، حيث قامت بإعدام 190 مواطناً في حمام العليل، بعد أن اختطفتهم من مناطق متفرقة من مدينة الموصل".

وأضاف أن "عناصر التنظيم الإرهابي قاموا أيضا بإعدام 42 مدنياً آخرين في قرية العريج بتهمة عدم الانتماء لها".