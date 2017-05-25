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العشائر العربية في الموصل تطالب بإنهاء التدخل الإيراني

المصدر: دبي - قناة العربية
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طالبت #زعامات #عشائرية من محافظة #نينوى المجتمع الدولي بإبعاد #ميليشيات #الحشد_الشعبي من الموصل وضواحيها، وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر عشائري عقد في منطقة # اسكي_موصل شمال غربي الموصل.

واتهمت العشائر الحشد الشعبي بتجريف المنازل بعد سرقة محتوياتها، محولة مناطق غرب الموصل إلى "ركام".

ما سلم من سطوة تنظيم #داعش، أجهزت عليه ميليشيات الحشد الشعبي، فكلّ القرى هناك باتت، حسب شيوخ العشائر، غير مؤهـلة للعيش، فضلاً عن تسجيل عمليات اختطاف وتعذيب طالت مواطنين أبرياء، على حدِّ قول العشائر العربية الموصلية.

كلمات دالّة

#زعامات, #عشائرية, #نينوى, #ميليشيات, #الحشد الشعبي, #داعش

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