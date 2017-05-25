العشائر العربية في الموصل تطالب بإنهاء التدخل الإيراني

طالبت #زعامات #عشائرية من محافظة #نينوى المجتمع الدولي بإبعاد #ميليشيات #الحشد_الشعبي من الموصل وضواحيها، وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر عشائري عقد في منطقة # اسكي_موصل شمال غربي الموصل.

واتهمت العشائر الحشد الشعبي بتجريف المنازل بعد سرقة محتوياتها، محولة مناطق غرب الموصل إلى "ركام".

ما سلم من سطوة تنظيم #داعش، أجهزت عليه ميليشيات الحشد الشعبي، فكلّ القرى هناك باتت، حسب شيوخ العشائر، غير مؤهـلة للعيش، فضلاً عن تسجيل عمليات اختطاف وتعذيب طالت مواطنين أبرياء، على حدِّ قول العشائر العربية الموصلية.