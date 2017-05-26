التحالف ينشر نتائج التحقيق في غارة استهدفت مبنى بالموصل

قالت قوات المهام المشتركة، التابعة للتحالف الدولي ضد #داعش إن التحقيق بشأن #الغارة الجوية التي استهدفت أحد المباني في #الموصل الجديدة في 17 مارس/آذار الماضي، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح توصلت إلى أن التنظيم المتطرف اتخذ من المبنى المستهدف مخزناً للأسلحة و #المتفجرات.

وأضاف التقرير أن قناصين من داعش كانا يتحصنان في المكان لحظة محاولة #القوات_العراقية اقتحام الموقع، وبناء على طلب من قائد ميداني عراقي لدعم جوي، تم استهداف المبنى، ولم يعرف حينها بوجود مدنيين في الموقع المستهدف.

وأظهرت نتائج #التحقيق فيما بعد أن داعش زرع كمية كبيرة من #المواد_المتفجرة في المبنى، حيث كشف الخبراء وجود مواد متفجرة تختلف عن #الذخيرة المستخدمة في الغارة الجوية.