العراق يفتح تحقيقاً في انتهاكات لحقوق الإنسان بالموصل

أعلنت وزارة #الداخلية_العراقية فتحها تحقيقاً في اتهامات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في معركة #الموصل، ذكرتها مجلة "در شبيغل" الألمانية ووجهت الاتهام فيها لعناصر من #قوات_الرد_السريع التابعة للداخلية.

وشملت هذه الانتهاكات التي أوردتها #در_شبيغل قيام قوات #الرد_السريع بعمليات تعذيب وقتل واغتصاب خلال معارك الموصل.

وأوضحت الداخلية العراقية أنها تحقق في مدى صحة التقرير الإخباري الذي أوردته الصحيفة.

في سياق آخر، أعلنت #بغداد عودة أكثر من 8000 نازح إلى الجانب الشرقي للموصل خلال الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع هروب الآلاف من الجانب الغربي.

وطالبت #القوات_العراقية في الجانب الغربي المدنيين في المناطق المتبقية تحت سيطرة #داعش التوجه على الفور إلى الممرات الآمنة التي ستحددها، حيث تنتظرهم وحدات من الجيش لنقلهم إلى مناطق آمنة.

ميدانياً، كشفت قوات مكافحة الإرهاب أن داعش خسر نصف مساحته في #غرب_الموصل منذ شهر، وأن #الموصل_القديمة تشهد معارك شرسة وهي أكثر المناطق صعوبة في القتال لضيق أزقتها وانتشار قناصة داعش فيها.