داعش ينشر انتحارييه وقناصته على مداخل الموصل القديمة

تحكم #القوات_العراقية طوقها على #الموصل_القديمة، تمهيداً لاقتحامها. كما ينشر تنظيم #داعش انتحارييه وقناصته على مداخل المدينة مجدداً متوعداً المدنيين المحاصرين بالقتل إذا حاولوا الهرب أو رفضوا التعاون.

من جهتها، وزعت قيادة العمليات في نينوى مهام المعركة الأخيرة على قواتها المشتركة، لكنها، وبحسب مصادر مطلعة، شددت على تأمين خروج المدنيين أولاً ومن ثم اقتحام منافذ المدينة بشكل كامل.

كما ألقت طائرات الجيش منشورات على الأهالي المحاصرين وسط المدينة القديمة تطالبهم بالتعاون مع القوات الحكومية والابتعاد عن تجمعات التنظيم.

من جانب آخر، أشار مراقبون إلى أن القوات العراقية ستواجه تحدياً صعباً في القضاء على ما تبقى من عناصر لـ"داعش" بسبب نشر المتطرفين دروعاً بشرية من الأهالي في محيط المداخل التي فخخها وقرب #جامع_النوري.

أما المصادر الأمنية في الجانب الأيمن من الموصل، فتقول إن التنظيم يحتجز عائلات قرب جامع النوري رفضت زرع #عبوات_ناسفة على مداخل باب الجديد الغربي للمدينة، كما منع توزيع المواد الغذائية عليها وقد ينتهي الأمر بقتلها.