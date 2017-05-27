مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني غرب الموصل

قتل قيادي بارز في #الحرس_الثوري_الإيراني، السبت، جراء #المواجهات بين ميليشيات #الحشد_الشعبي وتنظيم #داعش بقضاء البعاج غرب #الموصل.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية.نت" أن الجنرال في الحرس الثوري، شعبان نصيري، قد قتل أثناء عملية عسكرية قامت بها ميليشيات الحشد الشعبي لتحرير قضاء #البعاج أقصى غرب الموصل.

ويعد نصيري أحد القياديين البارزين في الحرس الثوري، والذي ساهم في تأسيس ميليشيات منظمة بدر العراقية، التي تنتمي لميليشيات الحشد والتي حاربت مع #ايران ضد نظام #صدام_حسين في ثمانينات القرن الماضي.

كما نعت ميليشيات الحشد الشعبي نصيري، مشيدة "بدوره المؤثر في #العراق و #سوريا و #لبنان ".