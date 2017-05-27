وزير خارجية العراق: لن نقف مع واشنطن ضد إيران

قال وزير الخارجية #إبراهيم_الجعفري، إن #العراق لن ينضم إلى السياسة التي تتبناها واشنطن ضد #إيران، مؤكداً أن "العراق يرفض السياسات المعادية لطهران".

وبيّن الجعفري في بيان لمكتبه نقلاً عن مقابلة مع صحيفة "abc" الإسبانية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف العرقي والدّيني في منطقة #الشرق_الأوسط الذي احتضنته العاصمة مدريد أمس، أن "العراق لن يكون في الجبهة المعادية لإيران، لأنه يرفض سياسات المحاور في المنطقة".

تصريح وزير الخارجية العراقي جاء رداً على سؤال حول سعي الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، لتشكيل جبهة جديدة ضد إيران وعمّا إذا كان العراق سيشارك فيها.

وأوضح الجعفري أن "إيران لم تهاجم حتى الآن أو تحتل شبراً من الأراضي العراقية، بينما الجارة الشمالية (تركيا) توغلت بقواتها العسكرية 110 كم داخل العراق، وعلى الرغم من ذلك واصلت بغداد علاقاتها مع أنقرة ".

وأضاف الجعفري أن العراق دولة متحضرة ولا تتبع سياسة الأبيض والأسود تجاه هكذا قضايا.