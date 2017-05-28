الجيش التركي يقتل 13 متمرداً كردياً في شمال العراق

أعلن #الجيش_التركي في بيان أنه قتل 13 متمردا من أعضاء #حزب_العمال_الكردستاني في ضربات جوية بشمال العراق اليوم الأحد.

وأضاف أن الطائرات الحربية قصفت 7 أهداف للحزب في منطقة أفاسين باسيان بشمال #لعراق، وقتلت متمردين يعتقد أنهم كانوا يعدون لهجوم.

وقال الجيش إنه في ضربة جوية منفصلة بإقليم فان في جنوب شرق تركيا، قتلت طائرات حربية 10 آخرين من متمردي حزب العمال الكردستاني في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتصنف #تركيا و #الولايات_المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب على أنه منظمة إرهابية.

ويشن الحزب تمردا منذ 3 عقود في جنوب شرق تركيا، وله معسكرات في الجبال بشمال العراق قرب الحدود التركية.