العراق.. تفجير انتحاري في بعقوبة يخلف قتلى وجرحى

أكد مصدر أمني عراقي أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم الأحد، بتفجير نفذه #انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وسط مدينة #بعقوبة بمحافظة ديالى شرقي #بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه بالقرب من حاجز أمني عند مدخل الشارع الرئيس لمبنى #محافظة ديالى، ما تسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 18 آخرين بجروح".

وأضاف الشمري أن "قوات من الجيش العراقي والشرطة أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى مبنى محافظة ديالى ومجلس المحافظة والمؤسسات الأمنية كقيادة الشرطة وقيادة العمليات تحسبا لهجمات انتحارية أخرى".

ويأتي الهجوم بعد أن شنت القوات العراقية خلال الأيام الماضية، حملات عسكرية شمالي وشرقي المحافظة لملاحقة تنظيم #داعش.

وسيطر تنظيم داعش في صيف 2014 على مناطق واسعة في محافظة #ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.