مقتل ضابطين عراقيين برتبة عقيد في معارك الموصل

نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ضابطين في #الجيش_العراقي برتبة عقيد، قتلا في معارك #الموصل.

وجاء في بيان لـ #خلية_الإعلام الحربية التابعة للعمليات المشتركة: "تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهداء الأبطال الذين نالوا شرف الشهادة أثناء تأديتهم الواجب المقدس في قاطع عمليات "قادمون يا نينوى"، وهم كل من العقيد مشاة آلي (رفاق عبد الباقي ضاحي عزيز السعدون) مقدم اللواء الثالث / فرقة المشاة السادسة عشرة، والعقيد (درع أحمد كاظم أحمد جاهد التميمي) أمر الفوج الأول / لواء المشاة الثالث / فرقة المشاة السادسة عشرة.