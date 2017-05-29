العراق: طائرات الدرون تقتل 14داعشيا في الموصل القديمة

أعلن قائد #الشرطة الاتحادية #العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، الاثنين، أن تقدم الشرطة الاتحادية لا يزال مستمرا شمالي #المدينة_القديمة، بشكل جيد، مبينا أن #قصف #طائرات_الدرون أسفر عن مقتل 14 داعشيا، وتدمير 9 دراجات نارية.

وقال في بيان اطلعت "العربية.نت" عليه، إن "قطعات الشرطة الاتحادية المتوغلة في عمق حي الزنجيلي شمالي المدينة القديمة تدفع بقوات إضافية باتجاه حي الصحة للانفتاح وأحكام سيطرتها على كامل مساحة المحور وسط #قصف #صاروخي مكثف بالتنسيق مع سرب الطائرات المسيرة والذي يستهدف دفاعات #الدواعش تمهيدا لاستئناف تقدم القطعات".

وأضاف أن "القصف أسفر عن مقتل 14 من عناصر التنظيم و #تدمير 9 دراجات نارية كانوا يستقلونها وسط الأزقة الضيقة شمالي المدينة القديمة".

وبالتزامن مع التقدم المستمر، أكد رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، اليوم الاثنين، خلال تناوله وجبة الإفطار مع مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب في #الموصل أن تحرير المدينة من تنظيم #داعش الإرهابي سيعلن قريبا.

ونقل بيان لمكتب العبادي الإعلامي قوله خلال كلمته مع مجموعة من مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل، وتناوله وجبة الإفطار معهم، بأن "قواتنا البطلة ضربت مثالا رائعا في حماية المواطن، وإن إعلان النصر سيكون قريبا جدا بفضل سواعد الأبطال".

وأضاف أنكم "رفعتم رأس العراقيين عاليا بقتالكم ضد العصابات الإرهابية، وحققتم الانتصارات، وها أنتم في المراحل الأخيرة للقضاء على هذه العصابات"، مباركا "الانتصارات في هذا الشهر الفضيل وبذلهم أعظم عطاء، وهو الدفاع عن الوطن وتحرير الإنسان".