الموصل.. الجيش العراقي يسيطر على المجمع الطبي شمالاً

سيطرت الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي، الأحد، على المجمع الطبي شمال #الموصل_القديمة.

وفرضت قوات الشرطة الاتحادية سيطرتها على مساحة 400م في عمق #حي_الزنجيلي، الواقع تحت سيطرة #داعش شمال المدينة القديمة. وأحكمت قبضتها على الأبنية والتقاطعات الرئيسية في الحي.

كما قتلت الشرطة العراقية 26 عنصراً من التنظيم، ودمرت سيارتين مفخختين و12 آلية مزودة بأسلحة ثقيلة و7 دراجات نارية ملغمة.

إلى ذلك، فككت عناصر الشرطة الاتحادية خمسة منازل مفخخة، وحررت العائلات المحاصرة داخلها.

بدورها قصفت الطائرات المسيرة عشرات الأهداف المتحركة والثابتة للدواعش، ودمرت مستودعاً للذخيرة وأماكن لإيواء المقاتلين شمال المدينة القديمة.

يذكر أن مصادر عراقية عسكرية، أفادت، الأحد، أن تنظيم داعش بدأ بنشر قناصة في المدينة القديمة للموصل، إلى جانب سيارات مفخخة وانتحاريين سيراً على الأقدام، بحسب المصادر. وقال اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية في قوات مكافحة الإرهاب، إن قواته استعادت 50% من حي الصحة، موضحاً أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المعركة، لأن المتغيرات كثيرة على الأرض.