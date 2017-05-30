الحبس 6 أشهر وغرامة مالية بحق محافظ بابل 

أصدرت محكمة جنح #الحلة حكماً بـ #الحبس البسيط لمدة ستة أشهر مع #غرامة_مالية بحق محافظ #بابل لإدانته بقضايا #فساد.

وقال قاضي المحكمة، علي الطائي، في بيان رسمي، إن "محكمة الجنح نظرت دعوى تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري في محافظة بابل، وأصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها مليون دينار (800$) بحق محافظ بابل، صادق مدلول السلطاني، لإدانته بقضايا فساد مالي وإداري، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".

وأشار البيان إلى أن المدان حاول الهروب من رجال الأمن بعد إصدار الحكم، إلا أنهم تمكنوا من إعادته.

يذكر أن السلطاني، الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، متهم منذ توليه منصبه في 2013 بقضايا فساد، فضلاً عن إحالته إلى القضاء أواخر عام 2015 بتهم فساد مالي وإداري.