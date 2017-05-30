العبادي: النصر في معركة الموصل بات قريباً جداً

أكد رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، خلال زيارة ميدانية إلى الجانب الأيمن من مدينة #الموصل ولقائه بمقاتلي جهاز مكافحة #الإرهاب، أن إعلان النصر في هذه المدينة على عناصر تنظيم #داعش سيكون قريباً جداً.

يشار إلى أن ستة كيلومترات مربعة هو ما تبقى من المساحة التي يتحصن فيها مسلحو التنظيم المتطرف في الموصل قبل إعلان #القوات_العراقية ساعة الحس.

وتأتي عملية التقدم الأخيرة في إيقاع بطيء بسبب الكثافة السكنية في المنطقة المتبقية تحت قبضة التنظيم، والتي يقطنها أكثر من 150 ألف شخص، وفق القوات العراقية.

كما ستطبق القوات العراقية، بتقدمها من المحور الشمالي، الخناق على متطرفي "داعش" في المدينة القديمة للمضي قدماً واستعادة #جامع_النوري بعد أن فقد التنظيم سيطرته على المناطق الحيوية القريبة من الحدباء.

من جهة أخرى، تتقدم ميليشيات #الحشد_الشعبي باتجاه الحدود مع #سوريا.