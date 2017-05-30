العثور على 10 مقابر جماعية جديدة في قضاء سنجار

عُثر مؤخرا على عدد من #المقابر_الجماعية في مجمعات سكنية في قضاء #سنجار التابع لمحافظة #الموصل.

وقال مصدر من #الأكراد #الإزيديين من ذوي الضحايا لـ"العربية.نت" إن ميليشيا #الحشد_الشعبي عثرت على عشر #مقابر جماعية، 5 منها في قرية #كوجو وثلاثة في منطقة #شيخ_خدر ومقبرتين في منطقة #كرزركسي الإيزيدية.

وأضاف المصدر أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أخرى، حيث إن المفقودين من الإيزيديين عددهم كبير جدا "وبدأنا نصل إلى حقيقة مفادها أنهم قُتلوا جميعاً وأننا قد تعرضنا للإبادة الجماعية"، حسب تعبيره.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "عائلات كاملة أبيدت على يد تنظيم #داعش، ضمنهم إخوة وأبناء عمومة وآباء وأبناء".

يذكر أن ميليشيا #الحشد الشعبي سيطرت على عدة قرى قرب قضاء سنجار وعلى #الحدود_العراقية_السورية.