المالكي: أنا من أسست الحشد ومن يستهدفهم يستهدفني

قال نائب رئيس الجمهورية #نوري_المالكي بأن حزبه الدعوة والحشد هما أبرز كيانين مستهدفين وهذا شعار رُفع في مؤتمر أنقرة حيث دعوا إلى إطاحة المالكي والحشد و #إيران أما لماذا الحشد فلأنه محسوبٌ عليّ وأنا من أسّسه وأنا أدافع عنه وأتبنّاه، ولديّ اعتقاد بضرورة وجوده والإبقاء على كيانه وبه استطعنا أن نوقف أكبر هجمة كادت أن تطيح بالعراق كله وتصل إلى إيران، موضحاً: استهدافي في العراق يعني استهداف الحشد، واستهداف الحشد استهدافي.

وأشار "ضغطنا وأوصلنا الأمور لتشريع قانون يحمي وجوده (الحشد) ويبقيه كمؤسسة فالحشد إذا بقي كمؤسسة سيبقى على الخط والالتزام، لأنه لن يدمج وإذا دمج الحشد مع أجهزة الجيش والشرطة فتلك نهايته مؤكداً نحن ضغطنا، حتى لا يتمكّن أي رئيس حكومة أو غيره سواء الحالي أو المقبل من أن يلغي الحشد".

ومن ناحية أخرى هاجم نوري المالكي #مسعود_برزاني معتبرا أن قضية الانفصال هي للاستهلاك ولمواجهة التحديات والمعارضين له. إضافة إلى أنه بموجب قانون الإقليم، فإنّ البرزاني لم يعد رئيساً شرعياً.