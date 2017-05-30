داعش يقتل شرطياً في هجوم له في كركوك

شن مسلحون من #داعش هجوما على قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك العراقية .

واكد مصدر امني في شرطة كركوك لـ"العربية.نت" ان مسلحون من داعش حاولوا اختطاف احد الاشخاص وعندما علمت الشرطة بذلك توجهت قوة من شرطة قضاء الدبس وحدثت اشتباكات عنيفة بين المسلحين من جهة والشرطة من جهة اخرى .

اسفرت عن مقتل المسلحين الداعشيين وكذلك مقتل ضابط بالشرطة العراقية نتيجة اصابته بأطلاق نار من قبل المسلحين الدواعش .

واضاف المصدر ان عناصر من تنظيم داعش قد تسللوا من مدينة الحويجة جنوب غرب #كركوك باتجاه منطقة قضاء #الدبس هم وراء هذا الحادث الارهابي .