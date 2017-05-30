انفجار سيارة أمام "هيئة التقاعد" في بغداد.. ومقتل 11

انفجرت #سيارة_مفخخة، صباح الثلاثاء، وسط #بغداد، واستهدف الانفجار مبنى هيئة التقاعد العامة قرب #جسر_الشهداء، الذي يربط جانبي #الكرخ و #الرصافة وسط العاصمة العراقية، وفق ما أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد لـ"العربية.نت".

وقال المصدر إن انفجار السيارة أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 35 آخرين على الأقل. وتضاربت الأنباء حول ما إذا كانت السيارة مركونة في المنطقة أو أن انتحارياً كان يقودها.

كما أكد أن قيادة عمليات بغداد قد أغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة العراقية، خوفاً من استهدافات أخرى، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية لمكان الحادث، حيث هرعت سيارات #الإسعاف لنقل المصابين.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في حواجز التفتيش الرئيسية على مداخل وعموم #بغداد، لورود معلومات عن تسلل انتحاريين وسيارات مفخخة لاستهداف المدنيين.