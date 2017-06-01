الموصل.. مقبرة جماعية تحوي 60 جثة معظمهم من النساء

عثرت #السلطات_العراقية على مقبرة جماعية في #حي_الشفاء بمدينة #الموصل تضم رفاتا لنحو 60 مدنيا، بينهم عدد كبير من النساء، قضوا على يد تنظيم داعش، بحسب قناة "العربية"، الخميس.

وقال مصدر عسكري إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة الجماعية في أحد أزقة منطقة الشفاء التي مازالت تشهد معارك بين القوات العراقية والمتطرفين.

وأوضح المصدر أن جثث النساء تعود لموظفات سابقات في مبنى #محافظة_نينوى والدوائر الحكومية الأخرى، وأيضا من بين الضحايا #محاميات بحسب البطاقات التي وجدت بحوزتهن، لافتاً إلى أن بعض الجثث عليها آثار تعذيب.