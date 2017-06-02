القوات العراقية تعلن إحراز تقدم جديد غربي الموصل

أحرزت القوات العراقية تقدماً داخل حيين في غرب مدينة #الموصل، في إطار عملية عسكرية بدأتها الأسبوع الماضي لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي ما زال يسيطر عليها تنظيم #داعش، بحسب ما أفاد عسكريون الجمعة.

ويعد هذا الهجوم الأخير في المعركة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر لاستعادة الموصل من داعش الذي أعلن منها إقامة دولة "الخلافة" على مناطق في #العراق و #سوريا.

ومنذ أشهر عدة، تحاصر #القوات_العراقية المدينة القديمة حيث المباني لصيقة والشوارع ضيقة من الجهة الجنوبية، لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب صعوبة دخول الآليات هذه الأزقة.

حي الصحة

وقال معاون قائد العمليات الخاصة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في الموصل، العميد الركن حيدر العبيدي، إن "قطعاتنا حاليا تتواجد في حي الصحة، وأكملت 60 في المئة منه وما زالت تتقدم".

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان عن "مواصلة قوات الشرطة الاتحادية التقدم بحذر، وفرض سيطرتها على 40 في المئة من حي الزنجيلي".

وسبق للقوات الأمنية أن أعلنت هذين الحيين من ضمن الأحياء الثلاثة التي تشكل هدفا حاليا لها، إلى جانب حي الشفاء شمالي المدينة القديمة.

وأوضح العبيدي أنه "بسبب ضيق المنطقة وتواجد العديد من السكان والخشية من وقوع إصابات وأضرار خصوصا بين المدنيين والمباني، تحاشينا الدخول في الوقت الحاضر".

وشدد على أن استمرار "وجود المدنيين بأعداد كبيرة كان العائق الأكبر" أمام سير العمليات.

وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن نحو 200 ألف مدني معرضون لخطر كبير في المراحل الأخيرة من المعارك في الموصل، خصوصا مع وجود تقارير بأن الجهاديين يستخدمونهم كدروع بشرية.