مقتل 4 من قوات الأمن العراقية في هجومين منفصلين

قُتل 4 من قوات الأمن العراقية، بينهم ضابط برتبة مقدم في قوات الحشد العشائري، في هجومين منفصلين شمال #بغداد وغربها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال ضابط في شرطة محافظة #الأنبار إن "3 منتسبين في حماية الطرق الخارجية في شرطة الأنبار، قتلوا، وأصيب آخران بجروح إثر هجوم لعناصر داعش على نقطة مرابطة على الطريق الدولية السريعة في منطقة الكيلو 140 غرب الرمادي".

وأكد الضابط أن القوات الأمنية خاضت اشتباكات لساعات مع المهاجمين، وقتلت عددا منهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها تنظيم #داعش هجمات على الطرق السريعة التي تمر عبر صحراء واسعة، انطلاقاً من المناطق التي يسيطرون عليها في #راوة و #عنة و #القائم.

ولا يزال التنظيم يسيطر على هذه المناطق الواقعة في محافظة الأنبار بعدما تمكنت القوات العراقية من طرده من المدن الرئيسية في #الرمادي و #الفلوجة ومناطق أخرى في المحافظة.

عملية انتحارية تودي بضابط

من جهة أخرى، قتل ضابط برتبة مقدم في قوات الحشد العشائري وأصيب ضابط آخر برتبة نقيب إثر هجوم شنه 4 انتحاريين على مقر الفوج في منطقة #الحلابسة شمال بغداد.

وقال العميد قاسم عطية إن "قواتنا الأمنية تمكنت من إحباط محاولة إرهابية لأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة بالتعرض على مقر فوج للحشد العشائري في منطقة الحلابسة، حيث تم قتل ثلاثة منهم من قبل قواتنا الأمنية، فيما فجر الرابع نفسه وأسفر عن استشهاد المقدم وإصابة النقيب بجروح طفيفة".

وتأتي هذه الهجمات في وقت تخوض القوات العراقية معارك ضارية لاستعادة ما تبقى من الأحياء الغربية لمدينة الموصل، المعقل الرئيس لتنظيم داعش في العراق.