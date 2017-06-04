ميليشيا الحشد تسيطر على منطقة جديدة حدودية مع سوريا

سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية على مخفر تل صفوك الحدودي جنوب الحسكة، وهو ثاني منطقة تسيطر عليها الميليشيات على الحدود مع سوريا.

وكانت ميليشيات #الحشد_الشعبي أعلنت استعادة قضاء #البعاج، الذي يقع قرب الحدود السورية، بالكامل من تنظيم #داعش، وفق ما أفاد التلفزيون العراقي الأحد.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم من تحرير قضاء البعاج في محافظة #نينوى بالكامل".

وأكد القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، في 2 حزيران/يونيو، أن مركز قضاء البعاج غرب #الموصل محاصر من كل الجهات، فيما أشار إلى أن إعلان تحريره مسألة وقت.