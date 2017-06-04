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ميليشيا الحشد تسيطر على منطقة جديدة حدودية مع سوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي (أرشيفية)
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سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية على مخفر تل صفوك الحدودي جنوب الحسكة، وهو ثاني منطقة تسيطر عليها الميليشيات على الحدود مع سوريا.

وكانت ميليشيات #الحشد_الشعبي أعلنت استعادة قضاء #البعاج، الذي يقع قرب الحدود السورية، بالكامل من تنظيم #داعش، وفق ما أفاد التلفزيون العراقي الأحد.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم من تحرير قضاء البعاج في محافظة #نينوى بالكامل".

وأكد القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، في 2 حزيران/يونيو، أن مركز قضاء البعاج غرب #الموصل محاصر من كل الجهات، فيما أشار إلى أن إعلان تحريره مسألة وقت.

كلمات دالّة

#الحشد الشعبي, #البعاج, #داعش, #نينوى, #الموصل, #تحرير

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