حكومة العراق تعارض سعي أربيل للاستقلال

أعلن متحدث باسم #الحكومة_العراقية، الجمعة، أن بغداد تعارض أي مسعى من جانب السلطات الكردية لإعلان الاستقلال.

وكان رئيس #إقليم_كردستان_العراق، مسعود بارزاني، قد ذكر، الأربعاء، إجراء استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 أيلول/سبتمبر.

وقال المتحدث الحكومي، سعد الحديثي، إن "أي موقف أو خطوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور، وأي قرار يخص مستقبل العراق المُعرَّف دستورياً بأنه بلد ديمقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة".

كما أشار الحديثي إلى أن "مستقبل العراق ليس خاصاً بطرف واحد دون غيره بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيون به، فلا يمكن لأي طرف وحده أن يحدد مصير العراق بمعزل عن الأطراف الأخرى".