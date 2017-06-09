تركيا: استفتاء كردستان غير مسؤول.. والمنطقة لا تحتمل

وصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم الجمعة خطة #أكراد_العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها "غير مسؤولة" مضيفا أن "المنطقة بها ما يكفي من المشاكل".



وفي كلمة للصحفيين بعد صلاة الجمعة قال #يلدرم إن #تركيا "تريد أن يعيش العراقيون جميعهم معا كأمة واحدة"، مشيراً إلى أن "إضافة مشكلة أخرى إلى المنطقة ليس أمرا صائبا".

يذكر أن رئاسة #إقليم_كردستان_العراق أعلنت مؤخراً نيتها تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم العراقي في 25 أيلول/سبتمبر المقبل.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "إعلان (إقليم #كردستان العراق) تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر... سيشكل خطأ فادحاً".

وتابعت الوزارة أن "الحفاظ على سيادة الأراضي والوحدة السياسية للعراق هو أحد أسس السياسة التركية في ما يتعلق بالعراق".

وتقيم تركيا علاقات جيدة مع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، لكنها تعارض بشدة إعلان دولة كردية على قسم من أراضيها أو في دول مجاورة لها.

ويتمتع إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق بحكم ذاتي منذ العام 1991.

ويؤيد غالبية أكراد العراق، البالغ عددهم نحو 4.6 ملايين نسمة، الاستقلال عن #العراق.

من جهتها، تعارض سلطات بغداد استقلالاً محتملاً لكردستان، وستكون المعارضة أشد في حال سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية.