مسؤول كردي: الاستفتاء لا يعني الانفصال عن العراق

اعتبر هوشيار زيباري، وهو حليف قوي لرئيس حكومة إقليم #كردستان العراق مسعود برزاني، الجمعة، أن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي.



وأضاف زيباري وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم #الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراض يسيطر عليها الأكراد.

وقال زيباري ‭‭"‬‬ستسمعون الناس يقولون إننا مع وحدة #العراق وسلامة أراضيه وإننا نريد الحوار بين بغداد وأربيل. نفهم كل ذلك".



وأضاف قائلاً "الاستفتاء عملية ديمقراطية ولا يمكن أن تعارض أي دولة ديمقراطية إجراء استفتاء. نحن لا نتحدث عن الاستقلال. نحن نتحدث عن استفتاء".