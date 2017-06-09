واشنطن: استفتاء أكراد العراق يصرف الانتباه عن قتال داعش

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنها تخشى أن يؤدي استفتاء غير ملزم على الاستقلال تعتزم سلطات إقليم كردستان العراق شبه المستقل إجراءه هذا العام إلى صرف الانتباه عن "أولويات أكثر إلحاحا" مثل هزيمة داعش.

وفي حين قالت الوزارة في بيان، إنها تقدر "التطلعات المشروعة" لمواطني #كردستان العراق فإنها تدعم "عراقا موحدا يقوم على النظام الاتحادي وينعم بالاستقرار والديمقراطية".

وأضافت الوزارة أنها عبرت للسلطات الكردية عن مخاوفها بشأن الاستفتاء المزمع في سبتمبر/أيلول.

وتابعت الوزارة في البيان "نحن نشجع سلطات الإقليم على الدخول في حوار مع حكومة العراق بشأن القضايا المهمة بما في ذلك مستقبل العلاقات بين بغداد و #إربيل على أساس الدستور العراقي".