داعش يقاتل على آخر أحيائه خارج الموصل القديمة

أعلن قائد الشرطة الاتحادية استعادة حي الزنجيلي بالكامل بعد معارك عنيفة ضد المتطرفين تكبد خلالها داعش خسائر كبيرة، فيما لا تزال المواجهات مستمرة وسط حي الشفاء آخر معقل للتنظيم شمال غربي مدينة الموصل القديمة.

وحسمت #القوات_العراقية المواجهات ضد عناصر داعش في حي الزنجيلي وتواصل قتال التنظيم في حي الشفاء آخر ما تبقى له من معاقل خارج أسوار المدينة القديمة.

المواجهات ضد التنظيم، وإن كانت تجري بوتيرة بطيئة، إلا أن القوات الحكومية وحسب مصادر أمنية، دفعت بها عند باب المسجد وباب سنجار مدخلي المدينة القديمة بعد أن دمرت دفاعات تنظيم #داعش.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق، رائد جودت، ميل كفة المعارك بعد استعادة حي الزنجيلي كاملاً، لكن قيادة العمليات المشتركة لم تعلن رسمياً بعد استعادته، الزنجيلي استغرقت فيه المواجهات نحو أسبوعين تكبد خلالها داعش خسائر كبيرة وقتل مئات المدنيين.

وأشار جودت أيضاً إلى بدء الوحدات الهندسية بإزالة المتفجرات من شوارع الزنجيلي ومبانيه الحكومية، وعثور وحدات من الرد السريع على معمل لتصنيع قاذفات الصواريخ والمتفجرات.

وحسب مراقبين، فإن القوات المشتركة ترابط على المدخل الشمالي للمدينة القديمة تمهيداً لاقتحامها وسط تحذيرات من وقوع مجازر محتملة ضد المدنيين المحاصرين هناك.