أميركا تعاقب قياديا من داعش بالعراق شارك بصنع "كيمياوي"

فرضت #وزارة_الخزانة الأميركية، الاثنين، #عقوبات_مالية على قيادي من تنظيم #داعش متهم بالمشاركة في صنع أسلحة #كيمياوية، وفق بيان للوزارة.

وأورد البيان أن عطالله سلمان الجبوري موجود في العراق وهو "مسؤول كبير في تنظيم داعش مكلف وحدات إنتاج #عبوات_ناسفة محلية الصنع". وتتهمه الإدارة الأميركية أيضا بالمشاركة في تطوير أسلحة كيمياوية في محافظة #كركوك العراقية.

وتمنع العقوبات المذكورة ا#لجبوري من التعامل مع كيانات أميركية، وتشمل العقوبات تجميد أي أصول محتملة له في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "وزارة الخزانة تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيمياوية من أي جهة وستستخدم كل الأدوات لاستهداف من يشاركون في تطويرها وانتشارها واستخدامها".

إلى ذلك، أدرجت الخارجية الأميركية على قائمة العقوبات مروان ابراهيم طه #العزاوي، وهو قيادي متطرف ضالع أيضا في تطوير أسلحة كيمياوية لاستخدامها ضد قوات الأمن العراقية.