العراق.. 643 مفقوداً في الصقلاوية على يد ميليشيات الحشد

لا يزال 643 رجلاً وطفلاً في عداد المفقودين في بلدة #الصقلاوية الواقعة في محافظة #الأنبار في #العراق منذ أكثر من عام، بعدما اختطفوا على يد ميليشيات #الحشد_الشعبي العام الماضي (2016).

وتمت عملية الاختطاف خلال العمليات العسكرية لاستعادة #الفلوجة، والمناطق المحيطة بها من سيطرة تنظيم #داعش

وبحسب شهادات استقتها منظمة #العفو_الدولية، فإن آلافا من الرجال، والنساء، والأطفال الفارين من منطقة الصقلاوية واجهوا أعضاء في #ميليشيات_الحشد الشعبي بناء على الشعارات المثبتة على بدلاتهم العسكرية.

وعمد مسلحو ميليشيات الحشد إلى فصل النساء والأطفال الصغار عن نحو 1300 رجل والأطفال الأكبر سناً الذين يعتبرون في سن القتال، ثم نَقلوهم إلى بنايات ومحلات تجارية مهجورة، ولاحقاً، عمد هؤلاء المسلحون إلى تقييد أيادي المحتجزين وراء ظهورهم، وفي معظم الحالات استخدموا الأصفاد البلاستيكية.

ونُقِل الرجال المتبقون في مجموعات خلال الليل إلى مكان وصفه الناجون بأنه "البيت الأصفر" حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

ولم تتلق منظمة العفو الدولية، حتى اليوم، أي ردود من السلطات العراقية حول مصير هؤلاء المفقودين .

