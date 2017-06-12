محلل عراقي: قادة بميليشيات الحشد خدموا في الحرس الثوري

الدكتور أسامة مهدي، صحافي وكاتب عراقی - بريطاني حاصل على شهادة الدكتوراه في #الصحافة من جامعة كيل البريطانية عام 1990حول الهيمنة الإعلامية الغربية. له ممارسة صحافية زادت على 40 عاما في حقل الأخبار وتغطية المؤتمرات العربية والدولية، خاصة القمم العربية والإسلامية والإفريقية. عمل مهدي بداية سبعينات القرن الماضي مديرا لمكتب وكالة الأنباء العراقية في #المغرب ثم أستاذا في المعهد العالمي للصحافة بالرباط ومراسلا من بغداد لوكالة الأنباء المغربية بداية الثمانينات. وفي بداية التسعينات عمل مستشارا إعلاميا بمكتب الخليج العربي لمنظمة #اليونيسف بالرياض، ثم مراسلا لمجلة اليمامة السعودية في لندن. وفي منتصف التسعينات تولى أسامة مهدي مهمة مدير التحرير في جريدتي “الزمان” وبعدها “المؤتمر” الجريدة المركزية للمعارضة العراقية الصادرتين في #لندن، وكاتباً في جريدة الشرق الأوسط اللندنية. ومنذ عام 2003 وهو يتولى مسؤولية الملف العراقي في جريدة "إيلاف" الإلكترونية من لندن. وخلال مسيرته الطويلة هذه كتب مقالات وتحقيقات وتحليلات ودراسات سياسية. إضافة إلى تقارير إخبارية نشرتها وبثتها صحف ومجلات ووكالات أنباء عربية ودولية.

وأجرت "العربية.نت" مع الدكتور أسامة مهدي الحوار التالي:

لماذا اخترت التخصص في مجال الصحافة؟

لقد نشأت في بيت يهتم بالثقافة وكان والدي - رحمه الله - مديرا لمدرسة ويملك مكتبة عامرة بالكتب، حيث كنت منذ دراستي الابتدائية أهتم بالقراءة وأحوز على المرتبة الأولى في كتابة الإنشاء، وفي دراستي الثانوية كنت أنكب خلال العطلة الصيفية على قراءة العديد من الكتب التي تضمها مكتبة الوالد، فنشأت لدي ملكة كتابة القصص القصيرة. وحفزتني اتجاهاتي الأدبية هذه لإصدار جريدة حائط تتضمن أخبار المدرسة ونشاطاتها وتضمينها حكما وقصصا صغيرة،.. وتصادف تقديمي إلى الجامعة تأسيس أول قسم للصحافة في كلية الآداب بجامعة #بغداد فلم أتردد في الالتحاق به. وخلال السنة الثالثة من الدراسة أصدر القسم جريدة أسبوعية فكنت سكرتيرا لتحريرها، وبعد تخرجي من الجامعة وحصولي على بكالوريوس الصحافة تعينت في وكالة الأنباء العراقية مراسلا في محافظة الناصرية "ذي قار" بجنوب العراق، فبدأت عندها مسيرتي الإعلامية الاحترافية التي قاربت نصف قرن.

عملت مع المعارضة العراقية من لندن ضد النظام العراقي السابق، لماذا لم تستمر بالعمل معها بعد استلامها للحكم في بغداد؟

كنت منذ بداية عملي الإعلامي ضمن المعارضة أشخّص ممارسات وأخطاء لقياديين فيها، لكنني كنت أمني النفس بأن هذه الممارسات ستختفي عند سقوط النظام وقيام آخر ديمقراطي، وأن يكون الشعب هو الحاكم والرقيب، ولكن ثبت بعد ذلك أن كل هذا كان مجرد أحلام لم يتسن لها أن تتحقق على أرض الواقع. ومن خلال متابعتي للأوضاع الجديدة في #العراق خلال الأشهر الأولى من التغيير وتعيين #حاكم_أميركي للعراق عين مجلسا للحكم وأشرف على كتابة دستور جديد تضمن في ثناياه قنابل موقوتة مازالت تتفجر تسلطا وممارسات تقوم على الطائفية والفساد، قررت عدم العودة إلى العراق والمساهمة في مهزلة الحكم الجديدة، لأنتقل مرة أخرى رقيبا ومعارضا لشخوص وقفوا بوجه الظلم لكنهم سرعان ما تحولوا بعد تربعهم على كراسي السلطة أكثر ظلما وأقل وطنية، ولينحازوا لطوائفهم وقومياتهم على حساب الوطن الذي اسمه العراق، أو بالأحرى ما تبقى من العراق.. غرب مدمر، وشمال منفصل عمليا، وجنوب متأخر يعاني الإهمال والفساد.

هل تعتقد أن العبادي أو أي حكومة مقبلة ستتمكن من إرجاع اللحمة الوطنية التي تضررت بسبب النهج الطائفي لسياسيي البلاد؟

أعتقد أن اللحمة الوطنية بين العراقيين موجودة وقائمة منذ تأسيس بلد اسمه العراق في هذه الرقعة الجغرافية من العالم، وظلت فاعلة استطاعت السير بالبلاد في عهديه الملكي والجمهوري منذ عام 1921 على الرغم من مرور حكام مستبدين تسلطوا عليهم خلال هذه السنوات، لكن هذه اللحمة شابها التصدع في العهد اللاوطني الحالي بفعل قوى وشخوص ارتبط كل منها بأجندة وسياسات بعيدة عن بناء وطن موحد قوي، فظلت هذه الأطراف تبحث عن مصالحها الضيقة لأحزابها وطوائفها وأعراقها على حساب الوطن الأكبر، ولسوء الحظ أيضا فقد تسلط على حكم العراق من عمل على تنفيذ أجندات خارجية معادية، فحكم العراق رجل ليست له خبرة سياسية أو إدارية مسلحا بفكر ضيق بغيض، فهيأ لصوت #الطائفية أن يرتفع ممارسات شوفينية على حساب أطراف أخرى.. هو #نوري_المالكي الذي ترأس حكومة البلاد لمدة ثماني سنوات،.. خلق بممارساته الضيقة التي تقوم على حقد دفين وحاضنة للإرهاب، استطاع تنظيم #داعش أن يتسلل من خلالها ويقيم دولته الموازية على ثلث مساحة العراق في تطور لم يشهد له تاريخ العراق الحديث خطورة بالترافق مع شيوع الفساد ونهب ثروات العراقيين من دون حسيب أو رقيب، محتميا بخطوط #إيران الحمراء في الاقتراب منه أو محاسبته.. ولا غرابة من ذلك فهو ينفذ لها ما تريد في جعل العراق ضعيفا مضطربا فقيرا لا يقوى على حماية وحدته أو الوقوف بوجه أجنداتها فيه.

ولذلك فإنني أرى أن إعادة اللحمة بين العراقيين تتطلب حاكما وطنيا مترفعا عن طائفته أو قوميته أو عشيرته أو مدينته، يؤمن بالعراق وحده، ويعمل لشعب العراق وحده، وعندها سيجد أن هذا الشعب جاهز ومهيأ لتمتين لحمته ولافظا لكل حكامه اللاوطنيين والفاسدين.

هناك محاولات لأكراد العراق للاستقلال هل تعتقد أنها خطوة ممكنة في ظل معارضة بغداد والدول المجاورة؟

أعتقد أن مسألة الاستقلال أو الانفصال عن العراق لها دوافع محلية تتعلق بأوضاع #كردستان الداخلية وعلاقته بالحكومة المركزية، فقيادة الإقليم تعاني أوضاعا سياسية سيئة تقوم على حكم العشيرة المنفردة بالسلطة والمهمشة للشركاء، رافق ذلك سوء تصرف من المركز وحكومته التي ظلت تنظر للأكراد انطلاقا من أحكام تقوم على تجارب الماضي، وما شجع عليها هي التطلعات التي تجاوزت القانون والدستور مستغلة اضطراب أوضاع البلاد لتوسع من مطامعها وتطلعاتها إلى أراض خارج حدود الإقليم الإدارية. وللخروج من مأزقها الداخلي القائم على تهميش الآخرين والانفراد بالسلطة، فإن قيادة الإقليم لم تجد غير بدعة الاستفتاء لإشغال مواطني الإقليم عما يعانونه من أوضاع صعبة ومناكفة #بغداد التي لم تتجاوب معهم في تطلعاتهم التي أخذت في بعض الأحيان طريقا غير مشروع.

ولهذا فإن استفتاء الانفصال عن العراق يقوم على أسس هشة واهية، أعتقد أن المواقف الإقليمية الرافضة لاستقلال أو انفصال الإقليم ستهدم في النهاية هذا الأسس .. فالجوار العراقي يتحسس من كل تطلع لإقامة دولة كردية مستقلة.. ففي إيران و #تركيا و #سوريا يعيش الملايين من #الأكراد الذين لهم ذات تطلعات أبناء قوميتهم في العراق، وهو ما يثير حفيظة الدول الثلاث التي ترى في إقامة أكراد لدولتهم ستشجع أكرادها أيضا للسير في المنحى نفسه، إضافة إلى أن تقسيم العراق إلى كيانات أو أقاليم سينهي وحدته بالشكل الذي يهدد أمن الدول المجاورة للعراق.

هل سيستمر التدخل الإيراني في العراق في ظل وعي المواطنين بخطورته؟

الهيمنة الإيرانية على العراق أصبحت واقعا ملموسا يتعدى رغبة بلد جار في تمتين علاقاته مع جاره، وأصبحت تشكل احتلالا غير معلن تكمن وراءه أهداف توسعية طامعة ليست بالتأكيد في مصلحة البلاد وشعبها. وفي ظل المعطيات المحلية والدولية الحالية فإنه على الرغم من وعي العراقيين بخطورة هذه الهيمنة إلا أنهم غير قادرين على مواجهتها بعد أن تمترست الأحزاب والقوى العراقية خلف #ميليشيات_مسلحة مدربة وممولة ومحمية من قبل الإيرانيين.

ويعول العراقيون حاليا على المجتمع الدولي للانتباه إلى خطورة الأهداف الإيرانية في بلدهم، وإمكانية الحد منها في المرحلة الأولى ريثما تتهيأ معطيات إقليمية ودولية جديدة توقف إيران عن مخططاتها في العراق انتظارا لما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة في عهد إدارتها الجديدة بعد أن كانت أسقطت النظام في العراق وسلمت البلاد في عهد الرئيس بوش إلى إيران، حيث تهديدات الرئيس الأميركي الجديد #دونالد_ترمب بتقليم أظافر إيران وميليشياتها في المنطقة وبالمقدمة منها العراق بانتظار التنفيذ.

وهنا أشير إلى معلومات تؤكد أن أعضاء الجالية الإيرانية في بغداد ومدن جنوب العراق يلوذون بالصمت ومحاولة تسيير أحوالهم دون الوقوع في شراك العراقيين المتكررة لجرهم إلى مواضيع السياسة والأمن في قضايا سوريا واليمن، سواءً في حافلات النقل العام والمقاهي والجلسات العامة والأسواق، حيث يوجه لهم العراقيون الذين يدركون أن معظم هؤلاء يتعاونون مع السلطات الإيرانية أو هم عملاء لها اتهامات بالتدخل في شؤون بلادهم، ومحاولة سلطاتهم السيطرة عليها. ومنذ حادثة طعن تعرض لها إيراني في بغداد منتصف العام الماضي لم يعد الإيرانيون يشاركون بمثل تلك الأحاديث حتى أصبح الانعزال السمة الواضحة على أفراد #الجالية_الإيرانية خصوصا أن أغلب العراقيين أصبحوا يعلمون تماماً أن ما يجري في العراق سببه إيران بالأساس".

يرى البعض أن الحشد الشعبي سيكون بمثابة حرس ثوري عراقي بيد سياسيين موالين لإيران بعد تحرير المواصل.. ما رأيك؟

إن طبيعة تشكيل الميليشيات التي يتكون منها #الحشد_الشعبي وقيام إيران بدعمها تسليحا وتمويلا تؤكد حقيقة تحولها إلى رديف للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وما يؤكد ذلك تهديدات قادة هذه الميليشيات بالذهاب إلى #اليمن وسوريا للدفاع عن حلفاء إيران فيهما من دون أن نغفل حقيقة أن معظم قادة ميليشيات الحشد هم عناصر في #الحرس_الثوري ويتلقون رواتبهم منه.

وبذلك تكون إيران قد حافظت على حرسها وزجت بالعراقيين من خلال الحشد الشعبي في أتون محارق جديدة دفاعا عنها وعن مخططاتها في المنطقة التي أصبحت من حقائق الأمر الواقع بعد أن سيطر الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا ودخول مجاميع من ميليشياته إلى أراضيها، محققا لإيران هدفها في الحصول على ممر لها عبر العراق إلى سوريا ولبنان فالبحر المتوسط، وهي حقائق لا تصب في صالح مواطني هذه الدول ولا في حاضر ومستقبل المنطقة كلها.

ألا تعتقد أن دخول الحشد في سوريا سينتج تشكيل ميليشيات متطرفة خصوصا أن أغلبية الشعب السوري من أهل السنة؟

إن تشكيل الحشد الشعبي في العراق جاء كما قلنا برغبة وتدريب وتمويل إيراني لفرض هيمنة على المنطقة وإدخالها في أتون صراعات دامية، وجعل بلدانها ضعيفة غير مسترة، ولتبقى إيران هي الوحيدة القوية التي تتمتع بالاستقرار من أجل أن تلجأ إليها تلك الدول لطلب العون والمساعدة منها دوما ولتفرض طهران إرادتها عليها، ولذلك فإنها دفعت فعلا بميليشيات الحشد إلى سوريا حيث تقاتل هناك حاليا ضد معارضي النظام، وتنفذ عمليات تغيير سكاني في المدن السورية من خلال تهجير سكانها السنة وإسكان إيرانيين وأفغان وحتى عراقيين من الشيعة مكانهم، وهو ما أدى فعلا إلى تصعيد في الأوضاع الدامية التي تعيشها البلاد وعقد الأوضاع وصعب من التوصل إلى حل للقضية السورية، حيث دفع كل ذلك إلى تشكيل منظمات سنية متطرفة تقاتل حاليا على تراب وطنها ضد الغزاة الإيرانيين.

لنتطرق إلى الوضع الخليجي والعربي، برأيك ما هي الأسباب التي دفعت قطر لشق الصف الخليجي ورفض التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين؟

منذ أن اجتمع #أمير_قطر الأب مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية تسيبي ليفني فقد تم وضع مخطط لإثارة الاضطرابات في المنطقة وتحطيم دولها العربية وتشظيتها إلى دويلات أو كانتونات متصارعة.

فقد باشرت #الدوحة بتنفيذ هذا المخطط من خلال إطلاقها قناة الجزيرة تحت شعار حرية الرأي وانتقاد الحكومات العربية وسلطاتها، علما أن القناة لم تلق طيلة عمرها الضوء على أي سلبيات تعيشها قطر أو ممارسات تخريبية لحكامها.

وهذا الأمر يعترف به "ليئور بن دور"، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية الذي يؤكد أن هناك تعاوناً إعلامياً مهماً بين #إسرائيل وقطر، وهو ما يتمثل في قناة الجزيرة التي تستضيف ليئور أو غيره من الدبلوماسيين الآخرين عبر شاشاتها، إضافة إلى تقديم الخارجية الإسرائيلية التعاون اللازم الذي ترغب فيه القناة أو فريق مراسليها بإسرائيل، مؤكداً أن هناك تفاهماً استراتيجياً واسعاً بين الطرفين، وأن هناك الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إسرائيل وقطر في المنطقة. كما كشفت تسيبى ليفني رئيسة حزب الحركة الإسرائيلية عن قيام الدوحة بتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وقدمت مبلغ 3 ملايين دولار لدعم الحملة.

ثم انتقلت الدوحة من هذا الدور الإعلامي التخريبي إلى الدخول على خط الدعم الرسمي للجماعات الإرهابية فكانت #جبهة_النصرة في سوريا واحدة من أدواتها الإرهابية هذه، ثم أغدقت الأموال على جماعات متطرفة تتقدمها جماعة #الإخوان_المسلمين التي انحازت للعنف والإرهاب من خلال عمليات التفجير والاغتيال في #مصر التي تنفذها مجموعات مولودة من رحم الجماعة. ولم يعد خافيا الدور الذي قام به الرئيس المصري الإخواني السابق محمد مرسي في تسريب معلومات خطيرة تتعلق بالأمن القومي لبلاده إلى قطر التي لم تكتف بذلك فسعت من خلال أموالها إلى إدخال مصر البلد العربي الأكبر في دوامة اضطرابات وفوضى اقتصادية وسياسية من خلال تمويل الجماعات المسلحة المنبثقة عن الإخوان وفتح قنواتها السياسية والإعلامية لكل المتهمين بالإرهاب من المصريين لبث سمومهم عبرها.

يضاف إلى كل ذلك الدور القطري في دعم وتمويل وتسليح الجماعات المتطرفة في #ليبيا وأخيرا دعمها بالأموال للميليشيات العراقية بذريعة دفع فدية لإطلاقها لقطريين مختطفين في العراق.