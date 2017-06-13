أردوغان: استفتاء أربيل يهدد وحدة الأراضي العراقية

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، بشدة، الثلاثاء، قرار سلطات إقليم #كردستان_العراق إجراء استفتاء على الاستقلال ووصفه بأنه قرار "خاطئ يشكل تهديداً" على وحدة الأراضي العراقية.

وقال أردوغان، في كلمة أمام حزبه في أنقرة، إن "اتخاذ خطوة باتجاه الاستقلال في شمال العراق خطأ وتهديد لوحدة الأراضي العراقية".

وتابع: "لقد دافعنا دائماً عن وحدة أراضي العراق وسنواصل ذلك"، مضيفاً أن إجراء الاستفتاء "ليس في مصلحة أحد".

وتقيم #تركيا علاقات جيدة مع حكومة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي #العراق، حيث يزور زعيم الإقليم، مسعود بارزاني، أنقرة باستمرار.

ورغم أن الاستثمارات التركية تتدفق على مدينة #أربيل، عاصمة الإقليم، إلا أن تركيا تنظر بقلق تجاه أية خطوات نحو استقلال الإقليم بشكل تام.

وتواجه أنقرة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، تمرد حزب #العمال_الكردستاني، الذي يسعى للحصول على الحكم الذاتي جنوب شرق تركيا. وأسفر التمرد عن مقتل عشرات الآلاف.

وأعلن بارزاني في السابع من حزيران/يونيو، أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت في الاستفتاء غير ملزم إلا أن #بغداد أعربت عن انزعاجها لهذه الخطوة.

كما تعارض تركيا بشدة إقامة منطقة ذات حكم ذاتي للأكراد السوريين في شمال #سوريا، وتخشى أن يتحقق ذلك كنتيجة للحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات.