الدواعش الأوروبيون دون "ختان"

كشف طبيب عراقي لـ"العربية.نت" أن عددا كبيرا من مقاتلي #داعش "الغربيين" حديثي الإسلام لم يكونوا "مختونين"، رغم سيل #الفتاوى_الشرعية المختلفة التي ألزم بها التنظيم سكان الموصل والرقة وغيرهما من المناطق التي خضعت لسيطرته منذ إعلان خلافة #البغدادي، كمنع التدخين وتقصير الثياب ولعب كرة القدم، بحسب الطبيب الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وفي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع، أكد هشام الهاشمي، المختص بشؤون #الجماعات_المتطرفة في #العراق، أن عناصر تنظيم داعش الغربيين ممن تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال دائرة الأصدقاء، من فرنسيين ودنماركيين وهولنديين وغيرهم، كانوا جميعهم غير مختونين.

وأضاف الهاشمي: "يندرج المقاتلون الغربيون ضمن كتيبتي طارق بن زياد وكتيبة نهاوند، والتي تضم دواعش من أصول روسية حديثي العهد بالإسلام".

وأوضح أنه وفي سؤاله لأحد المقاتلين الغربيين أثناء لقاء أجراه معه، برر له باعتبار #الختان سنة وليس فرضاً كالجهاد، أو ركناً من #أركان_الإسلام "وإذا كان هناك متسع من الوقت فمن الممكن إتمام عملية الختان".

وأفاد الباحث بشؤون الجماعات المتطرفة أن انخراط المقاتلين من العناصر الغربية غير المسلمة إلى تنظيم داعش يمر بمرحلتين فقط، أولاً اشتراط الاغتسال بالغسل الإسلامي ومن ثم إعلان الشهادة.

مع ذلك، تبقى مسألة ختان مقاتلي داعش محكومة بالمدرسة الفقهية التي يدعي المسؤول الشرعي عن التجنيد الانتماء إليها، وهو ما برز ما بين شبكة المجندين من أوروبا الغربية والشرقية.

وقال هشام الهاشمي: "مجموعة جيش المجاهدين والأنصار والتي تضم المقاتلين الروس المسيحيين فيأخذون غسل الإسلام من ثم يبدأون عملية الختان والتي تتم في الشيشان وأذربيجان ومنطقة غازي عنتاب في تركيا".

يأتي ذلك رغم إصدار التنظيم فتواه الشرعية في 2014 بوجوب "ختان الفتيات" باعتبارها من السنن النبوية التي تولت #كتيبة_الخنساء مهام الضبط التفتيش.

وأوضح هاشمي أن فتوى #ختان_الفتيات تباينت في مناطق سيطرة تنظيم داعش، قائلاً: "لم يفرض المفتي الشرعي في الفلوجة والقائم الختان على الفتيات، مقابل تطبيقها في كل من الحسكة والموصل والرقة".

وبحسب الهاشمي، فرضت كتيبة الخنساء خلال مهام التفتيش والضبط إجراء عملية الختان على الفتيات الجميلات، أما المتزوجات وكبيرات السن وذوات الجمال المتواضع فلم يتم إلزامهن بذلك.