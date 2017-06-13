العبادي: الاستفتاء الكردي "غير موفق"

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الثلاثاء أن إعلان سلطات كردستان العراق عن إجراء استفتاء على استقلال الإقليم في أيلول/سبتمبر المقبل، "غير موفق".

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "أي جزء من العراق لديه تطلعات، ولديه حلم، ونحن نحترم ذلك، حتى ولو نختلف معه، فهذا حق".

وأضاف "لكن نحن نعيش في وطن واحد شركاء. لدينا دستور صوتنا عليه جميعا ولدينا برلمان اتحادي وحكومة اتحادية"، مؤكداً أن "الاستفتاء في هذا الوقت غير موفق".

وفي السابع من حزيران/يونيو أعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم #كردستان أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.

ويواجه الإعلان معارضة من دول إقليمية تضم ملايين الأكراد، خشية أن تنتقل العدوى إليها، إذ يتوزع الأكراد أساساً بين دول أربع هي تركيا والعراق وإيران وسوريا.