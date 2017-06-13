القوات المشتركة تقتحم آخر الأحياء شمال الموصل القديمة

أعلن قائد عمليات نينوى، الفريق الركن عبدالأمير يار الله، عن اقتحام القوات المشتركة لحي الشفاء، وهو آخر الأحياء المتبقية شمال #الموصل_القديمة.

وقال يار الله إن معركة الساحل الأيمن للموصل ستحسم قريباً ولم يتبق سوى أربعة أحياء في الموصل القديمة، بعدها ستنطلق القوات المشتركة لاستعادة مركز قضاء #تلعفر غرب الموصل بعد استعادة ناحيتي العياضية والمحلبية جنوب القضاء.

وكان الفريق الركن قد أفاد، في وقت سابق، باستعادة قواته حي الزنجيلي شمال غربي مدينة الموصل القديمة بعد مقاومة عنيفة حاول من خلالها تنظيم #داعش عرقلة تقدم القوات.