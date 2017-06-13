نائب عراقي: أكثر من 7 آلاف مختطف في سجون "الحشد"

كشف النائب في #البرلمان_العراقي عن محافظة #صلاح_الدين، بدر الفحل، عن وجود أربعة سجون تابعة للحشد الشعبي تضم أكثر من 7 آلاف مختطف من أهالي صلاح الدين ومحافظات أخرى.

من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات #الحشد_الشعبي باختطاف نحو 650 عراقياً خلال عمليات استعادة #الفلوجة العام الماضي.

وأطلقت المنظمة حملة "أين هم" سعياً لمعرفة مصير المختطفين.

وفي سياق آخر، نشرت وكالة تسنيم الإيرانية صوراً لأطفال عراقيين يتدربون على السلاح وفي معسكرات ميليشيات الحشد بـ #العراق.

وكتبت الوكالة مع الصور أن الحشد يدرب أبناء المقاتلين على حمل السلاح الذي قد يرفعونه يوماً لمتابعة مسار آبائهم، على حد وصف الوكالة، في نوع من المفاخرة بتجنيد الأطفال وتدريبهم على أسلحة خطيرة.