825 حالة تسمم بالعراق بسبب معونات فاسدة

سُجِّلت مئات حالات التسمم في #مخيم_الخازر للنازحين العراقيين، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعتها مؤسسة خيرية عراقية، ممولة من قطر.

وأعلن نوزاد هادي، محافظ اربيل، تسمم 825 شخصاً في مخيمات شرق الموصل بسبب المواد الغذائية الفاسدة، مشيراً إلى معالجة 638 من هذه الحالات في مستشفيات المدينة. كما كشف هادي اعتقال 7 أشخاص على علاقة بحادث التسمم.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت وفاة طفل وامرأة ضمن حالات #التسمم التي أصيب بها نازحو مخيم الخازر.

من جهتها، اتهمت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات العراقية الممولة من قطر بتقديم أغذية منتهية الصلاحية إلى النازحين المقيمين في مخيم #الخازر، ما تسبب بمئات حالات التسمم.

بدوره، أكد زاهد الخاتوني، النائب عن محافظة #نينوى في البرلمان العراقي، أن منظمة عراقية ممولة من قطر وراء 800 حالة تسمم في مخيمات الخازر، مضيفاً أنه حتى الآن هناك حالتا وفاة بين النازحين.

وشرح الخاتوني أن التسمم ناتج عن توزيع مؤسسة عراقية ممولة من قطر لأغذية فاسدة، مبينا أن حالات التسمم مسيطر عليها من قبل صحة #اربيل التي استنفرت كامل كوادرها. كما أشار إلى فتح تحقيق لمعرفة المتورطين في حادثة التسمم.