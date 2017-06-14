البيشمركة تصد هجوماً لداعش في قضاء طوزخورماتو

شنَّ تنظيم #داعش هجوماً على محور قضاء طوزخورماتو شرق تكريت مركز محافظة #صلاح_الدين، وفق مصدر أمني في محافظة صلاح الدين.

وأكد المصدر أن طيران #التحالف_الدولي نفذ ضربات متعددة استهدفت عناصر التنظيم، موضحاً أن قوات #البيشمركة صدت الهجوم وأوقعت خسائر بين المتطرفين فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى القضاء، وسط تصاعد المخاوف من إمكانية سيطرة "داعش" مجدداً على أجزاء حيوية من المحافظة على وقع ضرباته المتكررة.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في أجهزة الأمن العراقية أن أكثر من 100 عنصر من "داعش" شنوا هجوماً مضاداً في #الموصل، ما أدى إلى مقتل 11 من الشرطة الاتحادية، إضافة إلى أربعة مدنيين.