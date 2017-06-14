العراق.. "الصحة" تحقق في حالات تسمم غذائي بمخيم الخازر

وصل فريق من وزارة الصحة العراقية إلى #مخيم_الخازر للنازحين شرق مدينة #الموصل للتحقيق بحالات التسمم الغذائي التي تعرض لها النازحون.

وتوفي طفل وامرأة إثر تعرضهما والمئات من النازحين لحالات #تسمم خطرة، الاثنين، وفق السلطات العراقية. كما تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفيات مدينة #أربيل لتلقي العلاج.

من جهتها، اتهمت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات العراقية، الممولة من قطر، بتقديم أغذية منتهية الصلاحية إلى النازحين المقيمين في المخيم.

وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد أمر بفتح تحقيق في القضية معلناً إيقاف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق.