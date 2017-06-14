القوات العراقية تصد هجوما مضادا كبيرا لداعش بغرب الموصل

صدت القوات العراقية فجر اليوم الأربعاء، هجوماً مضاداً كبيراً نفذه مقاتلون من تنظيم داعش ارتدى كثير منهم سترات ناسفة في منطقة إلى الجنوب من المدينة القديمة في #الموصل وهي المنطقة المتبقية تحت سيطرتهم في المدينة.

وقال قائد في #الشرطة_العراقية لوكالة "رويترز" إن عشرات المقاتلين من تنظيم #داعش لقوا مصرعهم خلال العملية.

من جهتهم، أكد سكان أن مقاتلي داعش سيطروا على عدد من المباني في #حي_الدندان قبل إجبارهم على التقهقر في اشتباكات عنيفة.

وفي بيان نُشر على الإنترنت زعم داعش أنه قتل 40 من أفراد قوات الشرطة الاتحادية في #غرب_الموصل ودمر ثماني مركبات عسكرية.