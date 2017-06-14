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القوات العراقية تصد هجوما مضادا كبيرا لداعش بغرب الموصل

المصدر: بغداد - رويترز
دخان المعارك في غرب الموصل (أرشيفية)
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صدت القوات العراقية فجر اليوم الأربعاء، هجوماً مضاداً كبيراً نفذه مقاتلون من تنظيم داعش ارتدى كثير منهم سترات ناسفة في منطقة إلى الجنوب من المدينة القديمة في #الموصل وهي المنطقة المتبقية تحت سيطرتهم في المدينة.

وقال قائد في #الشرطة_العراقية لوكالة "رويترز" إن عشرات المقاتلين من تنظيم #داعش لقوا مصرعهم خلال العملية.

من جهتهم، أكد سكان أن مقاتلي داعش سيطروا على عدد من المباني في #حي_الدندان قبل إجبارهم على التقهقر في اشتباكات عنيفة.

وفي بيان نُشر على الإنترنت زعم داعش أنه قتل 40 من أفراد قوات الشرطة الاتحادية في #غرب_الموصل ودمر ثماني مركبات عسكرية.

كلمات دالّة

#الموصل, #الشرطة العراقية, #داعش, #حي الدندان, #غرب الموصل, #العراق

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