العراق.. 50 مدنياً تحت الأنقاض في الموصل القديمة

ذكر ناشطون أن غارة جوية أسفرت عن تدمير منزل بـ #الموصل_القديمة وحصار نحو 50 مدنياً تحت الأنقاض وسط نداءات لانتشالهم.

وقال الناشطون إن نداءات عاجلة واتصالات من محاصرين بالموصل القديمة تفيد بحشر نحو 50 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، تحت أنقاض سرداب قديم بأحد المنازل في منطقة البورصة، موضحين أن المنزل انهار عقب استهداف موقع قريب منه بضربة جوية.

وكان قائد عمليات نينوى، الفريق الركن عبدالأمير يار الله، قد أعلن في وقت سابق، عن اقتحام القوات المشتركة لحي الشفاء، وهو آخر الأحياء المتبقية شمال #الموصل_القديمة.

وقال يار الله إن معركة الساحل الأيمن للموصل ستحسم قريباً ولم يتبق سوى أربعة أحياء في الموصل القديمة، بعدها ستنطلق القوات المشتركة لاستعادة مركز قضاء #تلعفر غرب الموصل بعد استعادة ناحيتي العياضية والمحلبية جنوب القضاء.