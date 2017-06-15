مجزرة سبايكر..أنصار الصدر يطالبون بمحاسبة المالكي

طالب آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري الشيعي #مقتدى_الصدر في العاصمة العراقية #بغداد، الأربعاء، بمحاسبة نوري #المالكي، نائب رئيس الجمهورية الحالي و رئيس الوزراء العراقي السابق، في مسؤوليته عن مقتل أكثر من 1700 من طلبة كلية القوة الجوية بمحافظة #صلاح_الدين شمالي البلاد على يد مسلحي تنظيم #داعش قبل ثلاث سنوات والمعروفة بـ #مجزرة_سبايكر.

وجاءت المطالبة خلال تشييع رمزي لضحايا المجزرة حملها أنصار الصدر في #ساحة_التحرير وسط بغداد إحياءً للذكرى الثالثة لمجزرة "سبايكر".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها نطالب القضاء العراقي بمحاسبة كل من ورد اسمه في نتائج تقرير التحقيق بمجزرة "سبايكر" وعلى رأسهم نوري المالكي الذي كان حينها يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وقال كريم ناصر أحد المشاركين في التشييع الرمزي، لوكالة الأناضول، إن "ذوي ضحايا مجزرة سبايكر حتى اليوم لايعلمون شيئا عن مصير ابنائهم، فالحكومة لم تسلمهم رفاتهم حتى الآن رغم مرور 3 سنوات على المجزرة".

وأوضح ناصر أنه "للأسف رغم أن أكثر من 1700 شخص قتلوا بدم بارد وجميعهم كانوا عزلا من السلاح، لم يدن القضاء العراقي حتى الآن أي شخصية سياسية أو عسكرية، وعلى رأسهم نوري المالكي الذي كان يتولى رئاسة الوزراء والمسؤول الأول عن المجزرة".

وتابع أن "الآلاف طالبوا خلال التشييع الرمزي لجثامين الضحايا بإنصاف ذوي ضحايا مجزرة سبايكر عبر تقديم المتورطين إلى القضاء".

وارتكب تنظيم داعش "مجزرة" بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين في يونيو 2014، عندما اجتاح التنظيم شمالي وغربي العراق. وأطلق عناصر "داعش" النار عليهم من مسافات قريبة في العراء أو على ضفاف نهر #دجلة، ومن ثم كانوا يرمون جثثهم في النهر أو يدفنوها في مقابر جماعية، بحسب مشاهد فيديو نشرها التنظيم على الإنترنت.

ونفذت السلطات العراقية في 21 أغسطس الماضي، حكم الإعدام بحق 36 مدانا من مرتكبي "مذبحة سبايكر" داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت #الحكومة_العراقية العام الماضي استخراج رفات أكثر من 1000 من ضحايا مجزرة سبايكر، بمقابر جماعية عثر عليها في منطقة القصور الرئاسية في تكريت.